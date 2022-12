Solidarietà, per Natale in pranzo sociale con “Noi e Voi”

Un pranzo all’insegna della condivisione nei giorni che precedono il Santo Natale: è l’iniziativa organizzata dall’Associazione “Noi e Voi” che ha voluto riunire intorno a una tavola alcune delle famiglie che assiste sul territorio, per far vivere loro un momento conviviale che per i più è la “normalità”, ma che per altri è un evento straordinario.

Con loro a tavola gli attori del territorio – aziende e professionisti – che hanno contribuito al progetto “Spreco Zero Taranto” e, più in generale, alle azioni benefiche che l’associazione svolge sul territorio, che nell’occasione hanno ricevuto un “attestato di riconoscenza”.

L'iniziativa

L’iniziativa si è tenuta a Taranto, nella zona di Porta Napoli, presso il Ristorante sociale “Art. 21” in cui lavorano prevalentemente ex reclusi e persone con disagi, una delle tante iniziative di “Noi e Voi” per il recupero e il reinserimento sociale di chi in passato ha avuto problemi.

L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “SprecoZeroTaranto” che, con capofila il Comune di Taranto, da tempo vede all’opera un ampio partenariato affrontare sul nostro territorio, per la prima volta in maniera sistemica, il problema dello spreco alimentare e farmaceutico. Nell’occasione Don Francesco Mitidieri, cappellano del carcere e presidente dell’Associazione “Noi e Voi”, ha illustrato le finalità del progetto e l’importanza di ridurre gli sprechi, mentre lo chef tarantino Andrea Marzulli, che con spirito di gratuità ha cucinato per gli ospiti, ha spiegato come riciclare in cucina gli alimenti evitando che vengano gettati nella spazzatura.