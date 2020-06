Sciopero ArcelorMittal: tensioni al presidio. Il ministro: piano inaccettabile

Ci sono stati anche momenti di tensione, con vivaci scambi di opinioni, tra i lavoratori di ArcelorMittal in presidio davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per lo sciopero contro il nuovo piano industriale

della multinazionale. Discussioni sulle iniziative da prendere, sul ruolo del sindacato e della politica.



Gli operai sono in sciopero, in concomitanza con un incontro tra sindacati e Governo a Roma.



Si chiedono garanzie sul piano occupazionale, ma c'è chi - come i sindacati di base - sollecitano la chiusura delle fonti inquinanti e un accordo di programma con il reimpiego degli operai in un progetto di

riconversione.



E intanto sulla proposta di piano industriale presentata da ArcelorMittal si è espresso il Governo. E' «inaccettabile», ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a quanto si apprende da fonti presenti all'incontro in videoconferenza in corso con i sindacati, perché mette in dicussione i livelli occupazionali e il piano di investimenti allungando «a dismisura» i tempi.

La necessità è «di tutelare l'occupazione», ha sottolineato Patuanelli.