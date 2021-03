Lo Stato tergiversa e non entra nell'ex Ilva: Mittal ferma gli impianti e riduce gli investimenti

Produzione abbassata e riduzione degli investimenti. Così annuncia in una nota ufficiale ArcelorMittal a causa del mancato investimento dello Stato: a dicembre, infatti, l'accordo prevedeva un bonifico di 400 milioni di euro per una partnership paritaria con Invitalia.

L'ANNUNCIO

Aminvestco (società italiana del gruppo Mittal) "fa riferimento all’Accordo di Investimento firmato con Invitalia lo scorso 10 dicembre 2020 che prevede l’impegno si Invitalia a sottoscrivere e versare un aumento di capitale di euro 400 milioni entro il 5 febbraio 2021 e una serie di altre misure per sostenere gli investimenti della società. Nonostante la natura vincolante dell’Accordo, ad oggi Invitalia non ha ancora sottoscritto e versato la sua quota di capitale e quindi non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’Accordo".

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Il Consiglio di Stato: sì alla sospensiva, gli impianti ex...

Questo persistente mancato adempimento, prosegue l'azienda, "sta seriamente compromettendo la sostenibilità e le prospettive dell’azienda e dei suoi dipendenti. Conseguentemente Aminvestco è costretta ad annunciare una riduzione dei suoi livelli di produzione e un rallentamento temporaneo dei suoi piani di investimento. Queste misure saranno in vigore fintanto che Invitalia non adempierà agli impegni presi con l’Accordo di Investimento".

ArcelorMittal ha fermato una serie di impianti strategici nel siderurgico di Taranto. Per esempio Acciaieria 1 e Produzione lamiere. Inoltre ha inviato ieri alle aziende dell’indotto-appalto una comunicazione dove chiede la sospensione delle attività Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale. ArcelorMittal aveva già fermato nella primavera 2020 i cantieri Aia a causa dell’emergenza Covid.