Ex Ilva, il governo replica a Mittal, la lettera di Mantovano: «La responsabilità è solo vostra»

Il governo replica ad ArcelorMittal: se la partnership è saltata la responsabilità è solo vostra. È quanto emerge da una lettera del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che Radiocor (gruppo Sole 24 Ore) ha potuto visionare.

La lettera

«La situazione di crisi di Acciaierie d'Italia nasce esclusivamente dalla decisione del Gruppo ArcelorMittal di venir meno alle proprie prerogative di socio industriale; prerogative che ArcelorMittal aveva ribadito nei confronti del Governo, non più tardi di quattro mesi fa, con la firma del Memorandum of Understanding dell'11/9/2023. Il Governo, pertanto, in questa vicenda non ha adottato 'un approccio unilateralè, ma ha ricercato ogni possibile soluzione nel migliore ed esclusivo interesse di Adi, della sua controllante Acciaierie d'Italia Holding e di tutti i loro stakeholders, inclusi per primi i lavoratori e i fornitori, come è stato, da ultimo, confermato nel confronto avuto con Lei e con i suoi collaboratori, a Palazzo Chigi, l'8 gennaiò, scrive Mantovano nella missiva inviata a nome del Governo in risposta a quella ricevuta nei giorni scorsi dai vertici della multinazionale siderurgica per rilanciare il confronto sull'Ex Ilva. 'La parte pubblica, inoltre, non 'preferisce porre fine alla partnership' con il gruppo ArcelorMittal - precisa Mantovano - tale eventualità viene imposta da Vostre decisionì».