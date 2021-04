Acciaierie d'Italia prende forma: la nuova Ilva sarà presieduta da Bernabè

La nuova Ilva è pronta. Dopo il versamento dell'assegno di Invitalia in cui si formalizza l'ingresso dello Stato in quella che si chiama "Acciaierie d'Italia", è il turno del consiglio d'amministrazione. Si va verso la conferma delle anticipazioni delle ultime ore: nell'assemblea di domani ci sarà Franco Bernabé alla presidenza e Lucia Morselli dovrebbe restare amministratore delegato: molto improbabile, infatti, uno stravolgimento già da adesso.

APPROFONDIMENTI IL SIDERURGICO Invitalia versa i 400 milioni di euro. Giorgetti annuncia la nuova...

Il nuovo cda

L'assemblea deve nominare sei consiglieri, tre in quota ArcelorMittal Italia e tre in quota governo. La rosa del governo che ancora ieri non era completa, sarà composta oltre che da Bernabè, da Stefano Cao, ad uscente di Saipem, e Carlo Mapelli, docente del Politecnico di Milano.

Dopo lo sblocco del dossier dell'ex Ilva e la nascita della partnership pubblico-privata, la nuova società dovrà ora affrontare tutti i nodi lasciati in sospeso per la gestione del più grande stabilimento siderurgico d'Europa a Taranto.

Sull'ex Ilva preme poi il completamento del piano ambientale che dovrà essere aggiornato dopo le modifiche del piano industriale. Anche quest'ultimo dovrà essere discusso con i sindacati nell'ottica di una riqualificazione green.

E infine c'è il capitolo giudiziario, con la decisione del Consiglio di Stato che dovrebbe arrivare il 13 maggio prossimo sullo stop dell'area a caldo, la parte più inquinante dello stabilimento di Taranto, chiesto dal sindaco della città.