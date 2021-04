Invitalia versa i 400 milioni di euro. Giorgetti annuncia la nuova Ilva: si chiamerà ​“Acciaierie d'Italia Holding”

Come annunciato alla Camera dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di Am InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria.

La sottoscrizione del capitale è avvenuta, spiega la nota di Invitalia, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra ArcelorMittal Holding, ArcelorMittal e Invitalia. Un'operazione finalizzata ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'Ilva di Taranto.

Ecco la nuova Ilva

In particolare, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal ministero dell'Economia e delle finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, acquisisce il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che assumerà la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding".

«L'operazione di co-investimento da parte di Invitalia in AM InvestCo Italy, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, ha una valenza di iniziativa strategica a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, al fine di rilanciare e riconvertire, in chiave "green", il sito siderurgico dell'Ilva, coerente con la strategia, governata dalla Commissione europea, di garantire all'Europa zero emissionì entro il 2050».