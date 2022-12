Con l’approvazione in consiglio comunale della variazione «d’urgenza» al bilancio di previsione 2022/2024, l’amministrazione Melucci destina poco più di 600mila euro per l’organizzazione del SailGp a Taranto. Riportare nelle acque del Mar Grande la competizione tra catamarani più veloce e adrenalinica al mondo, due anni dopo la prima tappa assoluta di giugno 2021, prevede una spesa complessiva di circa 7 milioni di euro, per le stagioni 4 (il 23 e 24 settembre 2023) e 5 (2024): SailGp torna e raddoppia, nell’ottica della valorizzazione della risorsa mare, della sostenibilità e delle ricadute economiche sulla città.

Lo scontro

La massima assise si è riunita ieri in seconda convocazione: all’ordine del giorno c’era la ratifica di tre deliberazioni di giunta per le variazioni di bilancio 2022, necessarie per intervenire sulla ristrutturazione e messa in sicurezza dell’asilo nido di via Pastore a Paolo VI; e sulla trasformazione in Polo innovativo dell’Istituto Sciascia (plesso Monaco) a Talsano. Sempre per quel che riguarda la scuola, sarà ripristinato l’impianto di ventilazione meccanica dell’aria alla scuola Vico del quartiere Tamburi, preso di mira di recente dai vandali. È stato inoltre aumentato lo stanziamento in favore del contributo concesso alle famiglie per i libri di testo, per i contributi abitativi, per il superamento delle barriere architettoniche e per i ricoveri e/o l’assistenza ai disabili gravi.

Altri capitoli di spesa riguardano invece la riqualificazione della stazione ferroviaria (secondo il protocollo d’intesa con Rfi), la valorizzazione dei paesaggi costieri e le aree di attrazione naturale, l’adesione all’avviso “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” e al network “Eurocities”.

La discussione in Aula



Ma è sul SailGp che si è aperta la discussione in aula, con la minoranza che a più voci ha espresso contrarietà alle somme stanziate per l’evento internazionale: «Taranto, le famiglie e le periferie hanno altre urgenze: quei 7 milioni potrebbero servire per fare molto altro», è la sintesi delle tesi sostenute. Chiamato in causa, è intervenuto anche il dirigente Francesco Murianni, per chiarire la natura dei 600mila euro da destinare a SailGp: «Voglio confermare che quei fondi non provengono dal bilancio regionale ma dal bilancio comunale, dalle tasse pagate dai cittadini, dalla fiscalità, da minori spese sostenute dal Comune».



Anche l’assessore allo Sport, Gianni Azzaro, ha risposto alla minoranza: «La variazione di bilancio c’è, perché questa amministrazione era decaduta, non era al governo, altrimenti avrebbe inserito queste somme già nello scorso bilancio. Qualcuno si allarma per i soldi stanziati per il SailGp, ma parla di riconversione del territorio, di uscire dalla monocultura dell’acciaio. Qualcuno sa che l’arrivo di Carnival (operatore mondiale del crocierismo, ndc) a Taranto è una conseguenza del SailGp? Grazie al SailGp Taranto per due anni è andata in giro per 170 Paesi del mondo. Il ritorno d’immagine, e indirettamente economico, è qualcosa che non si può quantificare. Ad oggi non so quantificare quanto comporterà l’arrivo di Carnival a Taranto, sono gli stessi americani che hanno chiesto di approdare qui. L’amministrazione è convinta nel riproporre questa grande opportunità: penso ai B&B, ai ristoranti, a tutto l’indotto».



L’assessore, infine, ha posto l’accento sulle scuole e sul tema della riqualificazione: «Sono stati programmati già 67 interventi nei 67 istituti di competenza dell’amministrazione comunale. La rigenerazione dei Tamburi è sotto gli occhi di tutti».