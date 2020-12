Rinviato il tavolo sull'accordo di programma ex Ilva

Su richiesta della presidenza del Consiglio dei ministri, Comune di Taranto e Regione Puglia hanno rinviato la videoconferenza per la «Costituzione del Tavolo per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la bonifica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Taranto», che era stata programmata per questa mattina.

Gli enti locali propongono due scenari alternativi al piano previsto dall'intesa che Governo e ArcelorMittal si

apprestano a firmare. Il Comune di Taranto precisa che una richiesta di rinvio della videoconferenza è stata presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri «per ragioni organizzative e di agenda», aggiungendo che «la riunione verrà prontamente riaggiornata» non appena sarà resa nota la disponibilità della stessa presidenza.

L'invito a partecipare all'incontro in modalità telematica era stato inviato al premier, a diversi ministri (Sviluppo

Economico, Infrastrutture, Economia, Ambiente, Salute, Lavoro e Politiche Sociali, Sud e Coesione Territoriale), al Prefetto di Taranto, al Commissario Straordinario per le Bonifiche, all'Ad di Invitalia, ai presidenti della Camera di Commercio di Taranto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai commissari di Ilva in As, Ispra, Istituto superiore di Sanità, Arpa Puglia, Asl, sindacati, Confindustria Taranto, Magnifico Rettore dell'Università e del Politecnico di Bari.



Comune e Regione ipotizzano con l'accordo di programma un primo scenario con la totale

decarbonizzazione e l'introduzione di preridotto e forni elettrici e l'altro con la chiusura dell'area a caldo, ma decisamente più oneroso.

