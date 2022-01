Modifiche per i parcheggi a pagamento a Taranto: ecco tutte le novità

Le disposizioni operative arriveranno a breve ma il commissario prefettizio di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, ha chiesto e ottenuto a Kyma Amat alcune modifiche rispetto alle modifiche di pagamento della sosta sulle strisce blu.

Dopo le polemiche e le proteste arriverà un nuovo abbonamento per i residenti ed i dipendenti, commercianti ed i liberi professionisti che hanno le loro attività nelle zone con strisce blu.

Tutti i residenti o domiciliati (se residenti in comuni diversi) di tutte le vie cittadine in cui sono presenti stalli di sosta a pagamento, potranno avere un pass per il parcheggio gratuito della prima auto ed a condizioni vantaggiose anche un abbonamento per una seconda auto.

Per i lavoratori dipendenti, i commercianti, i liberi professionisti che svolgono le loro attività lavorative nelle zone interessate da strisce blu sarà reso disponibile un abbonamento straordinario agevolato al costo di 25 euro valido in una sola zona di tariffazione a scelta dell’utente.

Ulteriori vantaggi per i cittadini sono previsti con la validità - nella fascia oraria 08:30-20:30 – degli abbonamenti anche nelle aree di sosta delimitate (parcheggi chiusi), fatta eccezione per il parcheggio “Artiglieria” e il parcheggio “Icco”.