Grande attesa per la Fòcara: come arrivare a Novoli. Aree sosta e treni speciali

Alle 16 e 52 minuti di domenica i volontari del Comitato Festa Sant'Antonio Abate hanno posizionato l'ultima fascina ed issato in cima la bandiera rossobù di Novoli: la Fòcara è pronta. Entrano così nel vivo “I Giorni del Fuoco”, tradizionale appuntamento in onore di Sant'Antonio Abate, protettore della comunità sin dal 1664, anno in cui il dotto eremita egiziano fu dichiarato ufficialmente patrono, per volere dell'allora vescovo di Lecce Luigi Pappacoda. Un frullato di emozioni, religiosità e sentimenti che scaldano i cuori delle decine di migliaia di devoti e pellegrini che da oggi e sino al 18 gennaio invaderanno strade e piazze per godersi fuoco, luci e suoni di una festa antichissima.

Imponente il piano di sicurezza e di mobilità previsto dal Comune di Novoli, massiccio il dispiegamento delle forze dell'ordine sul territorio tra Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce e del distaccamento di Veglie, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre a uomini in borghese che vigileranno e monitoreranno i luoghi di maggiore afflusso. Centinaia gli uomini della Protezione Civile impegnati su tute le arterie di collegamento a Novoli, paese che da questa mattina - lunedì 15 gennaio - sarà inaccessibile tranne che per residenti e commercianti espositori della festa.

Le aree sosta

Attive in corrispondenza dei vari ingressi a Novoli diverse aree sosta per auto e camper. Precisamente si trovano nel quartiere “Spaccata” per chi arriva da Lecce; nelle vicinanze della Cantina Sociale per chi arriva da Veglie o Carmiano; nei pressi del campo sportivo Toto Cezzi, nella zona Pip e nel quartiere “Li stretti” per chi arriva da Trepuzzi; ed infine lungo le strade provinciali per chi arriva da Campi Salentina e Salice.

Previste anche diverse aree di primo soccorso e pronto intervento, in particolare nella grande piazza Tito Schipa, con servizi del 118 e della Croce Rossa Italiana.

L’intero evento sarà completamente accessibile, grazie alla collaborazione con “Abil Festa”, ideato dalla Cooperativa Sociale l'Integrazione di Lecce che consente alle persone con disabilità di godere degli eventi in piena sicurezza.

I treni speciali



Riattivati per il 16 e 17 gennaio, da parte di Ferrovie del Sud Est treni speciali per Novoli. Saranno disponibili complessivamente 33 treni, operanti dal primo pomeriggio fino alle 3 di notte, con oltre 9 mila posti disponibili. I biglietti per i treni straordinari possono essere acquistati online sul sito ufficiale di Fse e presso le biglietterie delle stazioni coinvolte e nei punti vendita convenzionati.

Il concerto



Tanti infine i big del panorama musicale italiano che animeranno la famosa notte della Fòcara in programma in piazza Tito Schipa domani e mercoledì a partire dalle 20. Imperdibile il “pre-show” di accensione che vedrà l’esibizione attorno al falò, di ben otto pianoforti che suoneranno famose musiche classiche. Proprio su queste note saranno esplosi gli spettacolari giochi pirici della “Pirotecnica Moderna - Giovanni Padovano” di Genzano di Lucania (Pz). A seguire il concertone con l’esibizione di “Malamore”, del giovane cantautore novolese “Dimaggio” e del dj set firmato Mundial. In mezzo il super ospite Paolo Belli e la sua big band. Per il 17 gennaio ancora spettacoli e musica nell'area live di Piazza Tito Schipa con il novolese “Munny”, poi la “Super Taranta” ed a seguire l’ospite d’onore “Alborosie e Shengen clan”. Il 18 gennaio invece in piazza stazione per la tradizionale Sagra del Maiale live di “Giro di Banda” diretto da Cesare Dell'Anna.

