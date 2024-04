Salento, incidente sul lavoro: 64enne gravemente ferito

Incidente sul lavoro questa mattina, attorno alle 10.30, a Novoli, in Salento. Grave un uomo di 64 anni, rimasto ferito, pare a seguito di una caduta nell'area del cantiere sottoposta a scavi per la realizzazione della fogna bianca, tra via Madonna del Pane e la provinciale che conduce a Veglie.

In ospedale

L'allarme lanciato dai colleghi, ha portato all'intervento in codice rosso, per dinamica, dei sanitari del 118. L'uomo sarà trasportato al Fazzi. Sul posto per i rilievi e per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, vigili del fuoco e ispettori dello Spesal. Sul luogo dell'incidente anche il sindaco di Novoli, Marco De Luca