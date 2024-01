Ex Massa, spinta ai lavori: venduti quasi tutti i locali commerciali, uffici ancora disponibil. Quanto costano?

Il conto alla rovescia per la trasformazione di una delle aree più discusse degli ultimi vent’anni della città di Lecce può iniziare. Gli operai nell'ex Caserma Massa sono al lavoro per consegnare ai leccesi nel minor tempo possibile un’area che da troppo tempo rappresenta una ferita urbanistica. La data per il termine dei lavori è fissata per l’anno 2026. Gli scavi per la realizzazione del parcheggio sono in uno stato avanzato.

Il progetto



«Abbiamo deciso da subito di raccontare il grande progetto di Galleria Liberty in tutte le sue evoluzioni, sia quelle di cantiere che quelle di progettazione - spiega la ditta De Nuzzo in post su Facebook che contiene anche nuovi render -.

Gli spazi della Galleria saranno un nuovo punto di aggregazione, un riferimento per il commercio, uno snodo per la viabilità. Per la valenza di questo lavoro dunque, oltre al cantiere, continuano ad evolvere anche le proiezioni tridimensionali del progetto che in questa nuova versione che vi proponiamo, mostrano prospettive diverse. Possiamo infatti vedere chiaramente la rampa di accesso al “Parcheggio dei fiori” (che oggi è già visibile anche in cantiere come si nota dalle immagini) e la vista frontale della piazza da cui, come si vede, il verde sarà non solo elemento abbellente ma anche funzionale. Attraverso queste immagini si percepisce chiaramente come percorrendo a piedi la piazza si acceda al piano delle attività commerciali inferiori, mentre il livello superiore, quello della tettoia, appare così come una sorta di belvedere, un punto da cui affacciarsi per ammirare questa nuova vista che si apre sulla città».

Un luogo che sembra essere particolarmente ambito, in particolare per quanto concerne la galleria commerciale dove in tantissimi hanno già scelto di investire. «Non possiamo che constatare un importante interesse da parte dei leccesi e non solo nei confronti degli spazi in vendita nell'ex Caserma Massa - spiega Cosimo Alemanno, amministratore della società Meridionale Fondiaria -. In poco tempo la maggior parte dei locali commerciali è stata venduta. Sono stati particolarmente ricercati da parte di chi era interessato ad effettuare un investimento, ma c’è anche chi ha intenzione di realizzare in questi nuovissimi spazi la propria attività commerciale. Su carta in questo momento sono rimasto solo locali di ampia metratura, che possono arrivare ad avere un costo che in alcuni casi supera anche il milione di euro. Diverso è il discorso per quanto concerne gli uffici, in questo caso ci sono ancora molte disponibilità e in più c’è ancora la possibilità di personalizzare il proprio ufficio, in virtù del fatto che i lavori ancora non hanno interessato quell'area. Si tratta di un immobile che verrà realizzato seguendo tutte le ultime tecnologie, sia in termini di efficientamento energetico, ma anche sotto l’aspetto tech, con tutte le predisposizioni per la demotica reperibili sul mercato in questo momento. Così come c’è anche una particolare attenzione nei confronti delle tecniche di insonorizzazione, visto che come da progetto in questo luogo dovranno convivere sia le persone che vorranno trascorrere il proprio tempo libero, ma anche chi sarà impegnato nella propria attività lavorativa».

I costi



Il prezzo al metro quadro è di 2.500 eruro e in questo momento c’è ampia disponibilità per gli uffici, mentre sono più avanti le trattative per quanto concerne i locali commerciali che sono andati praticamente a ruba. Segno inequivocabile che il tessuto imprenditoriale crede fermamente in un progetto che mira a rivalutare l’area dell’ex mercato dei fiori, ma che potrebbe rappresentare una straordinaria svolta anche per la viabilità cittadina, visto che nei tre piani interrati sorgeranno 466 posti auto che saranno a disposizione dei cittadini - a pochi metri dal centro - e che saranno gestiti da un’azienda privata che è già in contatto con i costruttori per chiudere un accordo. Posti auto da tempo sognati e desiderati non solo dalla cittadinanza ma anche dall’amministrazione comunale che vede nell’area dell’ex Caserma Massa un punto di svolta per la mobilità a Lecce e per sbloccare una serie di progetti che potrebbero addirittura portare alla chiusura del centro storico al traffico veicolare.

