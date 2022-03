Medimex 2022 si farà ancora a Taranto: preparativi in corso

Il Medimex 2022 International Festival & Music Conference si svolgerà a Taranto. L’evento, che avrà luogo a giugno prossimo vedrà coinvolti il Museo Marta, il Teatro Fusco, il Castello Aragonese e la Rotonda del Lungomare di Taranto. Pertanto, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto ha ritenuto utile comunicare che per la realizzazione dell’impegnativo programma, per l’edizione 2022, è già all’opera la macchina organizzativa del Comune di Taranto che in sintonia con la Regione Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese, si sta adoperando per predisporre quanto di propria competenza, con professionalità e nei tempi stabiliti da programma.

L'appuntamento

L’appuntamento è infatti una importante occasione di ripresa e sostegno per le attività culturali ed economiche del territorio e non solo messe a dura prova dall’emergenza sanitaria. L’evento, di respiro nazionale, ha tutte le caratteristiche per essere un catalizzatore da un punto di vista culturale e turistico per il territorio jonico, attraverso attività di workshop/laboratori, concerti, incontri d’autore, campus artistici, mostre. Tutte le attività - come sempre - saranno aperte alla cittadinanza diventando un momento di confronto e di crescita del territorio e della comunità tarantina.