Salta il concerto di St. Vincent al Medimex

Concerto cancellato per St. Vincent, al secolo Annie Clark. L'artista americana non sarà sul palco del Medimex di Taranto, il festival&music conference promosso da Regione Puglia con Puglia Sounds.

Non è il primo concerto dell'artista statunitense che salta. Il suo tour infatti ha subito delle variazioni e tutte le date italiane asono scomparse dal calendario. Il festival invece si terrà come confermato dal commissario straordinario della città ionica Vincenzo Cardellicchio: la data da segnare sul calendario è quella di giugno.

APPROFONDIMENTI LECCE L'orchestra della Notte della Taranta in Cile per il festival di... PUGLIA UNA NUOVA PRIMAVERA Cinema e concerti, ritorno in piazza L'EVENTO Maneskin, tour mondiale «senza la Russia». Sold out la data... SALENTO Torna la "Notte Bianca" di Specchia: spettacoli, concerti... IL PERSONAGGIO Phil Collins, ultimo concerto della sua vita. «Sto male, non... BRINDISI Fasano, De Gregori e Venditti live in piazza Ciaia. Polemica sui... IL CALENDARIO Blanco, Mahmood e Achille Lauro, nel Salento torna la musica live: i... MUSICA Negramaro, si riparte a settembre: niente tour a marzo e aprile,... BARI Bari, un 2022 di concerti e grandi eventi. Tra gli ospiti: Paradiso,...

L'orchestra della Notte della Taranta in Cile per il festival di Peter Gabriel

Il festival nella città dei due mari

l Medimex 2022 sarà di nuovo a Taranto. Quanto circolava già da qualche mese assume carattere di ufficialità: la conferma che l’“International Festival & Music Conference” sarà ancora tra i due mari è stata data dal commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio. E, dopo l’ultima versione ibrida, tutto lascia presupporre che a giugno l’evento possa finalmente aprirsi completamente al pubblico. Mutuando le parole di Cesare Veronico, deus ex machina e coordinatore artistico che chiuse la manifestazione di settembre, la nuova sfida è tornare alla normalità, ai live. Ci sono tutti i segnali confortanti per riaprire in sicurezza, «le nostre prossime iniziative si terranno a giugno e all’aperto» disse in un’intervista a Quotidiano e anche le parole di Cardellicchio sembrano andare in questa direzione: «L’evento avrà luogo a giugno prossimo e vedrà coinvolti il Museo Marta, il Teatro Fusco, il Castello Aragonese e la Rotonda del Lungomare di Taranto». Ecco, proprio quello spazio che si affaccia sul Mar Grande che ha ospitato il palco dove si sono esibiti dal 2018 - solo per citarne alcuni - Liam Gallagher, Patti Smith e i Placebo.

Cinema e concerti, ritorno in piazza



È una chimica unica quella che lega la città al Medimex trasferitosi da Bari in riva allo Ionio quattro anni fa. Da quando si sono accesi i riflettori su Taranto - dopo la digital version del 2020 e l’edizione ibrida del 2021 senza concerti dal vivo - si ripartirà a pieno regime. A meno di altri stravolgimenti, certo, ma con tutti gli scongiuri del caso si spera che l’industria della musica e dell’intrattenimento possa giovare di questa grande ripartenza. I nomi? Troppo presto, a breve ci sarà una conferenza stampa in cui saranno forniti tutti i dettagli. Ma si può partire da quella che era un’ipotesi emersa alla fine dell’edizione scorsa in cui avanzava la partecipazione di St. Vincent, cantautrice e polistrumentista statunitense. Ma è davvero tutto in gioco e l’unica certezza - e che certezza - è che si tornerà a ballare.

Torna la "Notte Bianca" di Specchia: spettacoli, concerti ed eventi in piazza

«Il commissario Cardellicchio ha ritenuto utile comunicare che per la realizzazione dell’impegnativo programma, per l’edizione 2022, è già all’opera la macchina organizzativa del Comune di Taranto che in sintonia con la Regione Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese, si sta adoperando per predisporre quanto di propria competenza, con professionalità e nei tempi stabiliti da programma - si legge nella nota - L’appuntamento è infatti una importante occasione di ripresa e sostegno per le attività culturali ed economiche del territorio e non solo messe a dura prova dall’emergenza sanitaria. Tutte le attività saranno aperte alla cittadinanza diventando un momento di confronto e di crescita del territorio e della comunità tarantina».

Fasano, De Gregori e Venditti live in piazza Ciaia. Polemica sui costi: «Troppo alti i ticket». Cartellone e prezzi



«Parliamo di una tra le più importanti manifestazioni musicali che si tengono in Puglia, approdata nella nostra città nel 2018 e da allora saldamente legata alla programmazione che abbiamo prodotto durante il nostro mandato, anche nei difficili mesi della pandemia. Grazie all’intensa collaborazione con la Regione, grazie alla visione di Taranto come “città dei festival”, quelle condizioni che avevamo creato affinché Medimex diventasse un “nostro” evento sono state confermate anche quest’anno».