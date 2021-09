Taranto è la città del Medimex: si comincia con Laurie Anderson

L’attesa è finita. Esaurito il conto alla rovescia, prende il via oggi a Taranto il Medimex 2021 con un fitto programma ibrido, in presenza e in streaming, che trascinerà gli appassionati in un viaggio fatto di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni. Fino a domenica.

Il programma

L’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati