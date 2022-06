Fate largo, arrivano i carri allegorici. Il Carnevale si sposta in estate

Ultimi preparativi per gli attori principali del Carnevale Massafrese. Tra i maestri cartapestai è partito il conto alla rovescia in vista della prima sfilata dei carri allegorici che domani sera (4 giugno) debutteranno alla 69esima edizione del Carnevale di Massafra.

La carovana colorata



A poche ore dal corso mascherato, cresce l’attesa e salgono le temperature, per una kermesse che, seppur distante dal tradizionale periodo carnascialesco, conserva intatto il suo fascino naturale.

Nell’area montaggio di via Aldo Moro (area adiacente lo stadio Italia) si procede in maniera spedita nel montaggio dei pupi in cartapesta e degli impianti di amplificazione sui carrelloni.

Lamanifestazione intende confermare il motto “tutti protagonisti e nessuno spettatore”, pronta a regalare momenti di allegria in un periodo in cui, tra difficoltà economiche e guerra, non è facile essere spensierati.

L’atteso Carnevale massafrese si terrà dal 4 al 10 giugno 2022. Il tema unico dell’annuale edizione, per carri e gruppi, è “WeAre in Puglia”, come promozione del territorio e segno di appartenenza.

Il programma



Alle grandiose sfilate, programmate per domani 4 e venerdì 10 giugno parteciperanno anche i coinvolgenti gruppi mascherati. Domenica 5 e giovedì 9 giugno sarà la volta degli Istituti scolastici che porteranno in strada la loro allegoria formativa.

Sette le opere in cartapesta di alto livello, domani a partire dalle ore 19,00 (con replica venerdì 10 giugno) che passeranno in rassegna lungo il tradizionale percorso, che collega via Livatino con piazza Vittorio Emanuele, attraverso corso Roma. Sei, invece, i gruppi mascherati che apriranno la sfilata.