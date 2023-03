Minacce, maltrattamenti e auto incendiata alla sorella: arrestato un 37enne

Avrebbe perseguitato la sorella con minacce e non solo. Avrebbe anche dato fuoco all'auto della famigliare. Per questo motivo, nella tarda serata di ieri, a Manduria in provincia di Taranto, i carabinieri, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura, hanno arrestato un 37enne del posto, poiché presunto responsabile di atti persecutori e danneggiamento a seguito d’incendio.

Violenze psicologiche e non solo

In particolare, l’uomo, si sarebbe reso protagonista nei confronti della sorella convivente, di continue violenze psicologiche, con minacce, molestie, offese e danneggiamenti, terminate infine con il recente incendio della macchina della vittima.

Dopo le formalità di rito, fatta salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Taranto.