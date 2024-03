Blitz dei carabinieri della Compagnia di Manduria a Sava, ieri, in un garage sulla strada per Uggiano sono stati rinvenuti, oltre a diverse bombole di gas metano e di ossigeno, anche altro materiale infiammabile, assieme a una certa quantità di polvere pirica e cartucce per fucili da caccia.

L'intervento

I militari hanno trovato una pistola a tamburo con 82 proiettili di vario calibro, munizionamento da guerra, circa 6,5 kg di esplosivo diviso in 3 sacchetti di plastica, comprensivo di due detonatori e di una miccia. Si sospetta che possa trattarsi di tritolo, del tipo utilizzato nelle cave. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, gli artificieri hanno trasportato e fatto brillare l'esplosivo all'interno di una cava della zona. I carabinieri hanno sequestrato anche 5 grandi colli di anfora di terracotta, coperti dalle tipiche incrostazioni marine che si formano quando questi oggetti rimangono sul fondo del mare per molti anni, ritenuti di interesse storico-culturale. Oggetti che saranno sottoposti a esame di laboratorio per definirne l'origine e la datazione.