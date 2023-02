Stalker evade dai domiciliari e torna a molestare la ex fidanzata: arrestato

Viene arrestato per stalking e posto ai domiciliari. Ma poi evade per andare nuovamente a molestare la sua ex fidanzata, ma sulla sua strada incontra i carabinieri e per lui si spalancano le porte del carcere.

Protagonista dell’ennesimo caso di violenza sulle donne è il 45enne di Cassano delle Murge accusato di aver minacciato la fidanzata 21enne che lo voleva lasciare in quanto ormai stanca delle vessazioni cui era sottoposta. L’uomo, però, non ci stava a che la relazione si chiudesse e così l’ha picchiata e mandata in ospedale. La giovane ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex compagno e così i carabinieri della stazione di Cassano lo avevano arrestato e posto ai domiciliari. Ma il 45enne è scappato dalla sua abitazione e questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere di Bari.

Il "codice rosso"





I carabinieri della stazione di Cassano delle Murge hanno fatto scattare il cosiddetto “codice rosso” a tutela e protezione della ragazza che aveva deciso, esasperata, di mettere la parola fine a una relazione divenuta ormai violenta. Aveva deciso così di allontanarsi da quel bruto e lo aveva lasciato. Ma il 45enne, con alle spalle precedenti specifici per minacce e maltrattamenti nei confronti di un’altra sua ex compagna, non ne voleva sapere. Dopo l’ennesima e violenta lite, l’uomo lo scorso 23 febbraio avrebbe picchiato la ragazza, procurandole ferite e lesioni guaribili, a giudizio dei medici del pronto soccorso, in dieci giorni. Scattata la denuncia per stalking, il 45enne è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari.Ma dopo qualche giorno, il presunto stalker ha pensato di evadere ma sulla sua strada ha trovato una pattuglia dei militari dell’Arma. Avevano avuto il compito di tenerlo d’occhio, un’intuizione che ha probabilmente salvato la ragazza dall’ennesima aggressione.

