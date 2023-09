Lavoro, la Provincia di Taranto cerca otto tra istruttori e contabili

La Provincia di Taranto è alla ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di 8 posti, così ripartiti:

5 unità come profilo professionale di istruttore, e 3 unità per figure professionali di contabile.

Cinque posti per istruttore di pratiche

Per il profilo di istruttore, occorre il seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore.

Per maggiori informazioni e inoltrare la propria candidatura cliccare sul seguente link:

https://portale.inpa.gov.it/api/media/51a282cb-e3a5-46eb-8364-fd6cf5df544e

Tre posti per contabili

Per il profilo di contabile, possono partecipare chi possiede uno di questi titoli di studio:

- diploma di maturità quinquennale conseguito presso:

• istituto tecnico settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing

• istituto tecnico commerciale indirizzo giuridico economico

• istituto tecnico commerciale indirizzo periti aziendali

• istituto tecnico commerciale indirizzo ragionieri programmatori

• istituto tecnico commerciale indirizzo sistemi informativi aziendali

• istituto tecnico commerciale indirizzo ragionieri e periti commerciali , oppure chi

non in possesso di uno dei diplomi predetti,

sia in possesso di uno dei sottoelencati titoli di studio:

- Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) In ECONOMIA E COMMERCIO;

– Laurea triennale ex D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi:

• 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

• 28 Scienze economiche.

- Laurea triennale ex D.M 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi:

• L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

• L-33 in Scienze economiche

- Laurea specialistica delle classi DM 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi:

• 64/S Scienze dell’economia;

• 84/S Scienze economico-aziendali;

- Laurea magistrale delle classi DM 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi:

• LM-56 Scienze dell’economia;

• LM-77 Scienze economico-aziendali.



Per maggiori informazioni e inoltrare la propria candidatura, cliccare sul seguente link:

https://portale.inpa.gov.it/api/media/cdfe2c52-c72a-4650-bc31-35a19ed676eb

Le domande



Per partecipare a questi concorsi, bisogna accedere al portale "InPa" ed è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di

identità digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per entrambi i concorsi, c' è tempo fino al 22 ottobre 2023 per inoltrare la propria candidatura.

Le informazioni inerenti ai concorsi, agli avvisi e alle modalità delle procedure selettive potranno essere reperite oltre che sul sito di INPA anche sul sito istituzionale della Provincia di Taranto, nella Sezione Amministrazione Trasparente.