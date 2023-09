Lavoro, Eurospin assume: ecco i profili ricercati. Una giornata di selezione: quando

Eurospin assume: la società di discount ha organizzato per il 12 ottobre prossimo una giornata di selezione per le figura ricercate per i propri punti vendita di Brindisi. Il lavoro offerto è per addetti/e vendita tramite stage, addetti/e vendita con precedente esperienza, addetti/e al banco macelleria, addetti/e al banco gastronomia.

La giornata di selezione

Si svolgerà giovedì 12 ottobre dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze del Coordinamento Territoriale sita in via Tor Pisana 114 a Brindisi, il Recruiting Day organizzato da ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Brindisi per Eurospin Puglia S.p.a.

La Società del Gruppo Eurospin, infatti, ricerca diverse figure per i propri punti vendita di Brindisi.

Le figure professionali ricercate



I profili professionali di cui l’azienda necessita sono diversi: candidati da formare come futuri addetti/e vendita tramite stage, addetti/e vendita con precedente esperienza, addetti/e al banco macelleria, addetti/e al banco gastronomia.

Si richiedono, al di là di competenze specifiche per ciascuno, come requisiti indispensabili, comuni a tutte le mansioni: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Come partecipare alla selezione



Per partecipare alla giornata di selezione, tutti gli interessati sono tenuti a candidarsi, preventivamente, alle posizione aperte, di proprio interesse, attraverso il portale istituzionale della Regione Puglia, Lavoro per Te, all’interno del quale gli operatori del Cpi hanno provveduto ad inserire gli annunci per ciascuna figura, con relativa descrizione delle mansioni, dei requisiti e delle competenze trasversali richieste.

I candidati che hanno regolarmente seguito la procedura, potranno automaticamente accedere al recruiting day ed essere ammessi alla fase successiva con un vero e proprio colloquio di lavoro per fini assunzionali ad opera degli selezionatori di Eurospin affiancati dagli Esperti del Mercato del Lavoro di ARPAL Puglia, specializzati in matching tra domanda e offerta.

Info a ARPAL Puglia - Centro per l’Impiego di Brindisi rimane a disposizione ai seguenti canali di contatto: telefono: 0831 544 700, mail: cpi.brindisi@regione.puglia.it