Il tennista Fabbiano sarà papà di un maschietto: l'annuncio su facebook

Fiocco azzurro per il tennista tarantino Thomas Fabbiano. L'atleta, originario di Grottaglie, lo ha annunciato sulla sua pagina facebook in un post in cui ha pubblicato le foto in coppia che ritraggono anche un "pancino". Uno più uno fa 3 ha scritto, allegando un cuore azzurro. Moltissimi i messaggi di auguri riferiti al post. Oltre a una prevedibile pioggia di like.

Thomas Fabbiano è ancora nel circuito. è stato eliminato nel primo turno delle qualificazioni al Queen’s. Nell’ATP 250 londinese, il pugliese saluta perdendo con un doppio 6-2 contro l’americano Sam Querrey, uno che sull’erba è riuscito a giungere anche in semifinale a Wimbledon nel 2017. Per annunciare la lieta novella ha scelto una foto in coppia, proprio accanto a due campi da padel.