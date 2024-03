Salento, l'annuncio insolito sul web: «Se qualcuno ha perso una dentiera, mi contatti»

«Se qualcuno ha perso i denti può contattarmi in piazza Pisanelli. Ho trovato una dentiera per terra. Visto gli elevati costi protesici per una nuova , metto da parte la protesi, spero di restituire la dentiera al proprietario/a». E’ accaduto questa mattina intorno alle ore 12 mentre il signor Giuseppe Cavalieri stava camminando in piazza Pisanelli, a Tricase, quando ha visto per terra una piccola dentiera, si tratta di una protesi parziale inferiore (precisamente quattro denti frontali, sono intatti).

«Conservo io la protesi»

Cavalieri l’ha subito presa, d’istinto, pensando anche che chi l'ha smarrita non avrebbe potuto pranzare. «E così senza incertezze ho scelto di conservare la protesi in attesa di restituire i denti al proprietario». Insomma il gesto di Cavalieri è molto più di una semplice espressione di cortesia.