Nardò, torna Ragno: l'annuncio ufficiale del club

Nicola Ragno è nuovamente l'allenatore del Nardò. L'annuncio arriva direttamente dal club granata. L'allenatore molfettese era già stato per quattro anni nella cittadina salentina: prima da calciatore e poi da allenatore. «Torno in una grande piazza e sono felicissimo - il mister - . Torno in una città che mi ha sempre coccolato e fatto sentire bene, che mi ha desiderato e questo per me é un valore aggiunto. Non vedevo l'ora di sposare questo progetto dopo aver avuto i contatti con la dirigenza e il presidente Cavalera. Per chiarezza dico subito che non ci poniamo obbiettivi, vediamo quello che siamo capaci di fare, dobbiamo divertirci! Credo nel lavoro e io voglio lavorare». Seguono le dichiarazioni, stringate ma pragmatiche, del presidente Marco Cavalera: «Siamo contenti di essere riusciti a portare a Nardò un grande allenatore, prima pedina di un progetto pluriennale per riportare Nardò dove merita».

