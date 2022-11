La cena a base di sushi finisce male: in 12 finiscono in ospedale

Sono almeno dodici le persone, quasi tutti giovanissimi, che sono state costrette ieri a ricorrere alle cure mediche perchè colpiti da violenti sintomi gastrointestinali. Sono tutti di Manduria e d elle zone del circondario e tutti quanti, nella serata di sabato scorso, avrebbero mangiato del sushi in un locale della provincia ionica.

I primi trattamenti in Pronto Soccorso



Molti di loro si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove hanno ricevuto i primi trattamenti farmacologici disintossicanti. Nessun caso , fortunatamente, presenta aspetti particolarmente grav i ma la diffusione della probabile infezione intestinale sta già interessando gli uffici sanitari preposti ai controlli. E così la macchina delle verifiche si è subito messa in moto. Dall’ospedale di Manduria dove già sabato sera si sono presentati i primi casi, è partita la segnalazione al locale servizio igiene che ha attivato le procedure del caso.

La pratica è arrivata quindi al Siav, il Servizio igiene degli alimenti di origine animali della Asl che effettuerà le verifiche previste. Delle stesse attività saranno coinvolti anche i tecnici del servizio igiene degli alimenti il cui compito sarà quello di individuare l’esatta natura dell’agente intossicante. Per questo saranno raccolte le informazioni degli intossicati per capire se tutti quanti hanno mangiato lo stesso prodotto.

Presto il controllo nel locale