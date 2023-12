​Mangia un uovo rosso «per ridere» e finisce ricoverato in ospedale: «Sono infetto da pseudomonas»

Per evitare rischi per la salute, è fondamentale scartare qualsiasi alimento che desti il ​​minimo sospetto di essere avariato. Il cibo può deteriorarsi e ospitare batteri, virus o tossine nocivi che possono portare a una intossicazione alimentare. Se il concetto non fosse sufficientemente chiaro, un farmacista ha pubblicato su TikTok il video delle conseguenze di un gesto irresponsabile, tanto più perché fatto «per ridere»: mangiare un uovo avariato, ovvero con il tuorlo di colore rosso accentuato. Un colore che fa capire con evidenza che l'uovo non più commestibile.