Welness, salute e bellezza: tutto pronto per "Esteticamente in fiera"

Tutto pronto a “Lecce Fiere” in piazza Palio per “Esteticamente in Fiera”, salone espositivo ed evento di rilievo del settore wellness e salute tra i più importanti del sud Italia, in programma dal oggi a lunedì.

Taglio del nastro oggi alle 16

Alle 16 di sabato 20 aprile, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e di tanti volti noti del mondo dello spettacolo e del settore, apre quindi i battenti l’evento organizzato da “Platinum Eventi e Comunicazione Srls” societa guidata da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. Madrina della giornata d’inaugrazione la show girl Eva Henger.





Il Format



Si tratta di fatto di una dele fiere più importanti del Sud Italia per quanto concerni i comparti del Wellness, del Beauty, del Hair e Medical, giunta alla sua ottava edizione.

Esteticamente in Fiera 2024, propone ai visitatori un percorso tra le aziende più rinomate sul territorio nazionale ed internazionale nei settori dell’estetica, del make-up, del Hair Styling, riservando anche una buona vetrina alla medicina estetica, all’estetica del sorriso e alla tricologia. La fiera si rivolge agli operatori di settore e ad un pubblico interessato e propone anche momenti di confronto e presentazione delle tendenze glamour per ogni settore merceologico coinvolto.

I numeri dell’edizione precedente

Nella scorsa edizione sono intervenuti più di 100 espositori e gli ingressi registrati dei visitatori hanno tagliato il traguardo delle oltre 25.000 presenze. Da qui la sfida della nuova edizione, che consiste nel confermare il successo di quella passata e di migliorare i risultati portando oltre 150 aziende espositrici e puntare a 30.000 visitatori in Fiera.

Area Wellness

Novità di quest’anno sarà il mondo del Wellness, il benessere indotto dall’allenamento psico-fisico. Stile di vita sano e fitness infatti, sono importanti per garantire al proprio corpo un corretto funzionamento. Un miglioramento che deve partire sempre da sé stessi e dal supporto dedicato di un professionista di settore che sarà in grado di guidarvi in un percorso mirato alla ricerca dello star bene.

Area Beauty

Esteticamente in Fiera presenta un’area Beauty interamente dedicata alle nuove tendenze del settore estetico: trucco, nails, massaggi, cosmetici, make up, arredamento professionale ed abbigliamento. Tre intense giornate di formazione, informazione e intrattenimento, con diversi workshop tenuti da alcuni professionisti del settore e tanti ospiti. Il padiglione espositivo Beauty sarà dedicato, inoltre, ad apparecchiature, macchinari estetici, e ad una vasta gamma di prodotti

nail, cosmetici e make up.

Area Hair

Esteticamente in Fiera riserva anche un’area ben attrezzata a tutti gli acconciatori, i parrucchieri, gli hair stylist ed i barbers. Una grande opportunità per conoscere le ultime tendenze del settore e rimanere aggiornati, per proporre ai propri clienti servizi sempre nuovi ed innovativi. L’area Hair ospiterà aziende e operatori del settore con un’ampia proposta su tecniche, cosmesi e macchinari all’avanguardia, workshop formativi e la possibilità di mettersi in gioco e testare le proprie capacità durante le performances.

Area Medical Estetica

Dopo il grande successo di MedicalEstetica 2023, Esteticamente in Fiera presenta un’area interamente dedicata alla medicina estetica con numerose novità su strumentazioni e tecniche più avanzate per la cura degli inestetismi, prevenzione e terapia dell’invecchiamento generale e cutaneo. Sarà possibile accedere in anteprima alle novità nel 2024 e partecipare agli incontri con i massimi esponenti della medicina estetica provenienti da tutta Italia.

Il convegno di sabato 20 aprile

Esteticamente in Fiera 2024. Convegnistica. Sabato 20 aprile 0re 16.45. “Chirurgica estetica: opinioni a confronta”. Modera Susanna Galeazzi, giornalista Mediaset Tg5. Intervengono i massimi esperti del settore, tra cui il dottor Prof. Pietro Lorenzetti ed il dottor Giovanni Angiolini, il dottor Pasquale di Molfetta, la dottoressa Gabriella Romano, il dottor Marco Galati, il dottor Vito Cazzato e l’ingegner Federico Torre. Tematiche dibattute: Rinoplastica/Rinofiller, il rimodellamento corporeo, la mastoplastica additiva/riduttiva e mastopessi.