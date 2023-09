Calcio, lo stadio Iacovone non è disponibile: rinviata la partita contro il Messina

Lo stadio Iacovone di Taranto non sarà disponibile per la prossima gara in casa del 18 settembre contro il Messina. La partita è stata rinviata. L'incendio, avvenuto causato da un petardo lanciato in campo nella partita in casa contro il Foggia, ha creato non pochi problemi all'impianto sportivo.

L'amministrazione comunale

A darne notizia l'assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci che lo ha comunicato alla società Taranto F.C. 1927, spiegando che attualmente, e per lo stato del procedimento che vede coinvolti altri enti oltre il Comune di Taranto, l’ente non può garantire l’utilizzo dell’impianto per il prossimo turno utile di campionato.

La Lega

Intanto l'incontro casalingo contro il Messina fissato per il 18 settembre, è stato rinviato a data da destinarsi.