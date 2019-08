Furto con spaccata, svuotato un compro oro in pieno centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto con spaccata ad un compro oro di Martina Franca, situato in una piazza centrale, a pochi metri da Corso Italia. I ladri, probabilmente più di uno, ma ci sono indagini in corso, hanno fatto un foro di qualche decina di centimetri in una delle tre vetrine che si affacciano in Piazza Umberto, dal quale hanno arraffato quanto più possibile. Sul posto sono intervenuti, intorno alle cinque del mattino, i carabinieri della stazione di Martina Franca. Sulla strada e in piazza insistono diversi occhi elettronici, i cui filmanti potrebbero essere già al vaglio degli inquirenti. Sia l'attività commerciale che il sistema di videosorveglianza cittadino insistono sul luogo. Due anni fa, lungo la stessa strada, ma vicino a Piazza XX Settembre, ci fu un furto eseguito con le stesse modalità in una gioielleria.