Pulsano, cimitero da horror con bare divelte ed erbacce ovunque

Occhi puntati sul cimitero di Pulsano dove le immagini scattate da Emiliano D'amato, esponente locale del Movimento 5 Stelle, sono piuttosto inquietanti. «Nonostante le ripetute denunce effettuate sul degrado del cimitero di Pulsano e sulle condizioni igienico sanitarie in cui verte, a pochi giorni dalle festività di Ogni Santi e dei nostri defunti rimarca D'Amato - siamo costretti a registrare non solo un mancato miglioramento della situazione ma persino un ulteriore peggioramento. Il sopralluogo effettuato presso il cimitero da parte di alcuni attivisti locali ha mostrato agli intervenuti scene raccapriccianti».

Gli scatti sui social



Gli scatti sono stati ampiamente condivisi sui social, scatenando forti reazioni di protesta tra i cittadini. Secondo il M5S, non si tratta soltanto di una fitta vegetazione che oramai ricopre alcune lapidi, ma c'è molto altro. «Nostro malgrado, increduli, abbiamo dovuto constatare oltre alle già note erbacce quasi ad altezza umana nei vicoli secondari cimiteriali anche la presenza di carcasse di animali in decomposizione, numerosi escrementi che coprono interi capitelli cimiteriali, ma soprattutto colombaie/manufatti in totale abbandono con bare divelte o distrutte miste a resti edilizi ed escrementi animali. Lo stato di abbandono in cui verte il cimitero di Pulsano è il risultato della scellerata gestione amministrativa di questi anni».



Il Comune ora è commissariato e sulle ultime decisioni amministrative D'Amato puntualizza. «Resta un mistero la decisione di procedere comunque a un piano di predissesto di 20 milioni di euro (peggiorativo rispetto ai 15 milioni iniziali), anziché procedere speditamente al dissesto; il tutto in una compresenza di pesanti indagini giudiziarie di corruzione in corso e un territorio totalmente abbandonato a sé stesso come mostrano anche in questo caso le immagini da noi raccolte. Il M5S chiede quanto prima risposte concrete su questo territorio per la sua messa in sicurezza in termini economici e di legalità».

Il sopralluogo



Intanto, la ricorrenza del 2 novembre si avvicina e certamente, non si può affermare che il cimitero si mostri pulito e ordinato. D'altro canto, già questa mattina, il sub commissario Antonio D'Armento in accordo con il commissario Rosa Maria Padovano, effettuerà un sopralluogo per verificare personalmente la situazione. «All'arrivo del commissario, il cimitero si presentava già abbastanza trascurato e si era provveduto ad una prima pulizia. In relazione alla cappella in cui si nota una bara divelta spiega D'Armento - si tratta di una zona cantierizzata, appartenuta ad una confraternita ed ora però di proprietà comunale. Abbiamo allertato gli uffici e pare che, in precedenza, vi fosse una rete che ne vietava l'accesso. Ora, svolte le opportune verifiche tecniche, verrà valutato come rimettere in sicurezza la zona e restituire al cimitero il giusto decoro, nel più breve tempo possibile».

