"Medici assassini", doppio blitz dei no vax: muri imbrattati a Lecce e manifesto a Taranto

Blitz dei no-vax nella notte a Lecce. Ignoti hanno imbrattato di scritte con vernice spray di colore rosso il Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Lecce, fra viale Don Minzoni e via Liborio Salomi. Un obiettivo preciso, quello del Sisp il dipartimento di igene sanità pubblica che tra le sue funzioni annovera quella dell’organizzazione dei vaccini. Quattro scritte, contenenti frasi oltraggiose nei confronti dei medici che vengono definiti assassini dagli autori, appartenenti ai no vax, delle scritte.

La data scelta non è casuale: è partita oggi, infatti, la distribuzione del vaccino anti-influenzale a Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta. Garantita la priorità per gli adulti over 60 anni, per le donne in gravidanza, per le persone di tutte le età con patologie di base, per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, per il personale sanitario (in Puglia per questa categoria è previsto l'obbligo vaccinale). La Asl ha fatto inoltre sapere che tutti i vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a distanza di tempo, con i vaccini anti Covid-19. Le persone interessate rientranti nel target prioritario possono rivolgersi sin da ora al proprio medico.

La pulizia



Le squadre di pulizia dell’Asl di Lecce sono già a lavoro per la rimozione delle frasi ingiuriose dai muri della palazzina. Sul posto per i rilievi gli agenti della Digos. Sulle scritte ci sarebbe il marchio del movimento che le ha realizzate.

Un manifesto no vax alto tre metri e largo sei è stato affisso a Taranto, poco distante da una scuola e vicino al Tribunale. A firmare il contratto con la società che ha venduto lo spazio pubblicitario sarebbe stata una avvocata, ma il manifesto è firmato da sedicenti Cittadini di Taranto per la libertà di scelta. Sul manifesto, a sinistra, si vede un medico che impugna una siringa con l'ago gocciolante. Alla sua destra ci sono alcune frasi: «Ricattati. Per una terapia sperimentale chiamata vaccino sulla quale c'è il segreto militare. I risultati sono questi: morti 76.789» con accanto l'immagine di alcune bare; e «reazioni avverse 6 milioni», accompagnata dall'immagine di un uomo che sta avendo un attacco di cuore.