Fuga di gas, centinaia di persone per strada. Un ferito

Allarme in Città vecchia a Taranto per una improvvisa fuga di gas. Per cause da accertare, all'altezza della Discesa Vasto su via Garibaldi, c'è stato un forte aumento della pressione che ha causato una perdita di gas nelle abitazioni di una zona densamente abitata. E' subito scattato l'allarme e la gente si è riversata nelle strade temendo il peggio. Nel frattempo l'area è stata interdetta.

Il sopralluogo

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco, i vigili urbani e i tecnici di Enel gas per verificare le cause dell'incidente. Una persona sarebbe rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. La fuga di gas è stata avvertita dalle famiglie direttamente nelle loro case. Si tratta di condomini popolari situati difronte al mare, lungo una delle principali arterie dell’isola antica. “La fuga di gas è avvenuta all’altezza della discesa Vasto - dice Cosimo Ciraci, assessore alla Polizia locale del Comune di Taranto -. I Vigili del Fuoco e i tecnici di Enel Gas sono al lavoro per gli accertamenti.

Pare che in un punto della rete si sia verificato un improvviso aumento di pressione e questo ha portato alla fuoriuscita del gas direttamente nelle case nonostante le singole valvole dell’erogazione fossero chiuse. La gente si è spaventata. Abbiamo dovuto chiudere per ora l’accesso alla città vecchia per sicurezza ma pare che la situazione sia rientrando”. La zona è interessata anche da lavori di riqualificazione per cui andrà verificato se c’è stata una qualche relazione con quanto accaduto.