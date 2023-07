Paura in una palazzina, esplodono due bombole di gas: il boato poi giù calcinacci. Un ferito in ospedale

Un forte boato intorno alle 13.30 di oggi, poi giù calcinacci e detriti dal solaio. Momenti di paura in via Santissimi Filippo e Giacomo a Lecce per i residenti di una palazzina di edilizia popolare. A determinare l'esplosione e poi il crollo di alcune parti di intonaco sarebbero un contenitore dell'acqua posizionato nelle vicinanze di due bombole del gas al secondo piano dell'immobile. Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale. Sul posto i vigli del fuoco, gli operatori del 118 e le forze dell'ordine.

I fatti

L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 13.30 all'interno di una palazzina di edilizia popolare in via Santissimi Filippo e Giacomo, nei pressi di Via Taranto a Lecce.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'esplosione di due bombole di gas sarebbe stata generata da un boiler dell'acqua andato a fuoco. Il boato è stato avvertito distintamente dai residenti, i quali hanno allertato i soccorsi. Nel tentativo di mettersi in salvo e abbandonare l'edificio un uomo sarebbe rimasto ferito. Trasporato in ambulanza al "Vito Fazzi" di Lecce, le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ma anche polizia, carabinieri e agenti della municipale. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e mettere in sicurezza la palazzina.