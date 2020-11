A Taranto una tappa del SailGp, la spettacolare regata tra catamarani

Si svolgerà a Taranto a giugno una delle tappe del "SailGp" uno degli eventi velici più importanti del mondo. L'evento è inquadrato in un circuito internazionale che tocca ogni anno fino a quattro continenti, svolgendo regate a bordo degli avveniristici catamarani della classe F50, capaci di volare letteralmente sulla superficie del mare, a velocità non convenzionali, scafi già in uso in Coppa America ed armati per l'occasione da 8 equipaggi nazionali, ricchi di vere stelle della vela mondiale e con sponsor di altissimo livello.

A dare l'annuncio è stato lo stesso sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

"La competizione, ideata da Larry Ellison, il fondatore di Oracle, e dall'oro olimpico Russell Coutts - ha detto il sindaco jonico - si svolgerà a Taranto, prima tappa europea nel giugno 2021 ed unico teatro di regata italiano, e dovunque ha già generato ricadute economiche almeno cinque volte superiori l'investimento iniziale. Le regate che si svolgeranno in Mar Grande ed il Race Village che verrà allestito in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio mostreranno alle televisioni di tutto il globo una Taranto inaspettata e formidabile. Siamo assolutamente certi che questo tipo di eventi richiamerà migliaia di appassionati sportivi e visitatori business. Anche in un periodo di grandi difficoltà - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo la responsabilità di programmare il futuro, di creare le condizioni perché al termine della pandemia le nostre attività produttive possano ripartire di slancio".



Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA