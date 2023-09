​Sail Gp a Taranto, lo spettacolo dei catamarani volanti accende tifosi e curiosi

È ufficialmente iniziato a Taranto il Rockwool Italy Sail Grand Prix, il quarto dei dodici eventi della stagione 4 di SailGP, unico appuntamento in Italia del circuito mondiale dei catamarani 'volanti' F50 con tappe che si disputano, da giugno 2023 a luglio 2024, in Francia, Spagna, Abu Dhabi, Australia, Nuova Zelanda, Bermuda, Canada e Stati Uniti.

Gli skipper dei nove team in gara, in rappresentanza di Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Stati Uniti (per contrattempi tecnici, all'ultimo ha dovuto rinunciare a partecipare New Zealand SailGP Team) sono impegnati nella rada del mar Grande per offrire uno spettacolo straordinario a tifosi e curiosi.