Youth League, il Lecce resta in 10 e perde ad Atene: amaro il debutto Uefa per i giallorossi

Debutto amaro in una competizione Uefa per il Lecce di Coppitelli. Ad Atene contro l'Olympiakos arriva una sconfitta nella Youth League. I giallorossi sono rimasti in dieci al 16', per un doppio giallo di Zivanovic (nell'arco di 120 secondi). Poco dopo il vantaggio dei greci con Papakanellos (20' pt). A inizio ripresa Pascalau (assist di Vulturar, che aveva colpito il palo sull'1-0 per i greci) ha pareggiato per il Lecce. Poi negli ultimi 20' Kostoulas e Pnevmonidis hanno regalato la vittoria ai greci.

Per il Lecce resta l'esperienza della prima partita in una competizione europea. Il 25 il ritorno al Via del Mare.