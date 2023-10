Lo storico debutto della Primavera 1 del Lecce nella Youth League è previsto per le 16, ora italiana. A Salonicco, i ragazzi di Federico Coppitelli contro i coetanei dell’Olympiacos Pireo, per il primo turno della prestigiosa competizione giovanile europea nata dieci anni fa. Palpabile l’emozione dell’allenatore della squadra salentina: «Prima di questi grandi appuntamenti c’è sempre un misto di orgoglio ed emozione, ma al tempo stesso c’è anche la parte sportiva, quindi poi è una partita come un’altra, dove si deve competere, e quindi poi provare a fare una prestazione adeguata».

Emozione sì, ma mister Coppitelli non perde di vista l’obiettivo della missione in terra ellenica: «C’è l’aspettativa specifica per la partita, che è quella della giusta tensione, e poi dall’altro lato c’è l’orgoglio, la soddisfazione per tutti noi, penso singolarmente, e per la società nel suo complesso di arrivare in un palcoscenico così prestigioso. Penso che andiamo nella casa sicuramente di una delle società più importanti del suo paese, probabilmente di una delle prime cinquanta d’Europa, quindi è un bellissimo modo di portare lo stemma, la nostra terra, la società». Italiani e greci si affronteranno in principio del percorso riservato ai campioni nazionali, la Youth League ne prevede, com’è noto, anche uno dedicato ai club rappresentati in Champions League. Le regole Uefa però ammettono a questa competizione calciatori nati non prima del 1º gennaio 2005 e non più di cinque giocatori classe 2004 per squadra (tra i convocati c’è anche il bomber Burnete), tre dei quali impiegabili per ogni partita. La soluzione del mister giallorosso: «Ci sarà una forte partecipazione di ragazzi che sono normalmente in under 18, perché non abbiamo così tanti ragazzi che corrispondano ai criteri Uefa per le partite di Youth League, quindi ovviamente, da questo punto di vista, siamo un po’ penalizzati». Poco tempo per preparare la sfida, che sarà arbitrata dal kazako Bulat Sariyev, ma mister Coppitelli confida nell’arma in più di cui potrà disporre per la partita di ritorno, al 25 ottobre: il calore dello stadio Via del Mare: «Sarà anche quella una serata, secondo me, bellissima. Credo che, almeno da quando ci sono io, questa categoria abbia sempre dato delle soddisfazioni, delle emozioni bellissime, ai nostri tifosi. Io e, penso, anche i ragazzi abbiamo sempre sentito la vicinanza loro». Già, dopo la vittoria dello scudetto e dopo aver disputato nello stadio amico la finale di Supercoppa, i baby giallorossi porteranno a casa un po’ di aria internazionale: «È una soddisfazione incredibile per tutti noi: certo, mi aspetto che ci sia la giusta partecipazione e che si aiutino i ragazzi a fare una bella partita».