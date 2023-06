Volley Melendugno, doppio colpo: confermata Cecilia Oggioni, arriva Romina Courroux

Doppio colpo per il Volley Melendugno, squadra femminile di Pallavolo, promossa in Serie A2. Conferma per il libero Cecilia Oggioni e arrivo di Romina Courroux.

Il comunicato del club: il libero Oggioni classe 1999 per il secondo anno consecutivo vestirà la nostra maglia. Una importante occasione per confermarsi anche in Serie A2, ha già dimostrato che il campo lo può tenere alla grande durante la nostra stagione trionfale. Campionato disputato sempre in crescendo, le prestazioni giocate con costanza mantendo sempre un alto rendimento hanno trasmesso sicurezza a tutta la squadra, il livello raggiunto è un importante biglietto da visita e nello stesso tempo il nuovo punto di partenza di una atleta che continuerà il suo percorso con l' obiettivo di alzare ancora di più l' asticella forte delle enormi qualità che ha a disposizione.

L'arrivo di Courroux

Romina Courroux è argentina, nata a Cordoba il 5 giugno 1998 ma residente a Torino con una lunga esperienza nei campionati italiani dove ha militato in B2, in B1 e serie A2.

Dopo aver iniziato nel settore giovanile tra le fila del CUS Torino, nel 2013-2014 viene convocata per un torneo in nazionale juniores.

Nel 2014-2015 il salto in B1 con lo Junior Casale Volley Doc, rimane in serie B1 indossando le maglie di Igor Volley Novara; con la Società CUS Torino vince il campionato e conquista la serie A2 che disputa nella successiva stagione 2017-2018, indossa successivamente le maglie di Ezzelina Volley e Garlasco (2018-2019). L’anno successivo si concede la prima avventura al Sud, vincendo la B2 con la Link Campus University di Castellammare di Stabia e giocando con la stessa casacca il campionato di B1, negli ultimi due campionati ha indossato le maglie di Chieti e Amando S. Teresa di Riva conquistando i playoff promozione.