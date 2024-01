Salento, le mareggiate distruggono la costa di San Foca: ancora crolli dopo l'arco magno

Continua a crollare il costone di San Foca marina del comune di Melendugno. Le mareggiate di questi giorni stanno letteralmente sbriciolando pezzo dopo pezzo il costone già sotto la lente d’ingrandimento per i crolli che avevano interessato “l’arco magno” il mese scorso.

La falesia continua a crollare, la roccia bianca si sta sgretolando e il mare la sta polverizzando riducendola in una melma biancastra.

I crolli stanno avvenendo in queste ore, sicuramente stanotte la furia del mare ha sfaldato uno sperone di roccia ancorato alla terraferma: non si tratta di scogli in mare aperto ma di falesia fragile, delicatissima che giorno dopo giorno sta cambiando la metamorfosi del territorio legato al costone melendugnese.