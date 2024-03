La Pasqua “bassa” riduce la permanenza dei turisti, ma nel Salento si prevede nel prossimo fine settimana un buon numero di presenze soprattutto lungo le zone costiere. In Puglia secondo alcune prime analisi si parla di “numeri da record” in termini di turismo. A scegliere la regione più a sud dello stivale sono per la maggior parte turisti europei e italiani. Stando ad una indagine di Jetcost le ricerche di voli e hotel sono aumentate rispettivamente del 13% e del 16% rispetto alla Pasqua del 2023, con l’Italia che è diventata il secondo paese più ricercato per trascorrere queste vacanze, dietro alla Spagna e prima del Portogallo, e Bari 25esima città più ambita al mondo.

La provincia di Lecce

Così in provincia di Lecce, le marine si stanno attrezzando per accogliere i visitatori e la maggior parte delle attività ricettive e dei ristoranti saranno al lavoro. Le amministrazioni comunali si sono già attivate per sistemare gli arenili e le strade delle località che si affacciano sul mare. A Porto Cesareo ieri c’è stata una prima ondata di presenze dovuta ad una giornata soleggiata anche se accarezzata un po’ dal vento.

«Per Pasqua sicuramente tutto sarà pronto, nei prossimi giorni gli addetti incaricati provvederanno ad effettuare gli interventi sul nostro litorale sabbioso lungo 21 km - spiega la sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino -. Certo, dobbiamo comunque considerare che la ricorrenza pasquale quest’anno è in anticipo, ma sicuramente tutte le spiagge saranno in ordine. I locali e i ristoranti sono in attività. A Porto Cesareo siamo aperti tutto l’anno e ci auguriamo di registrare un buon numero di presenze».

A Gallipoli

L’amministrazione di Gallipoli invece ha coinvolto, per la pulizia di parchi e litorale, anche cittadini e associazioni: «Ogni anno la bella stagione a Gallipoli arriva prima. Questo vuol dire che le persone non vedono l’ora di andare in spiaggia e godere del mare - spiega il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva -. In quest’ottica, in questi giorni sono iniziati gli interventi di pulizia dei parchi e delle aiuole cittadine che con la primavera si vedono rifiorire. Dal verde alle spiagge, gli interventi continueranno in tal senso, su tutto il litorale non solo grazie agli addetti ai lavori ma anche grazie al coinvolgimento delle associazioni cittadine che hanno tanto a cuore Gallipoli. Il mio invito alla cittadinanza e ai fruitori tutti è di “fare buon uso” dei nostri beni».

Nel Sud Salento, Salve e le sue spiagge sono pronte per accogliere i turisti primaverili: «Come ogni anno abbiamo effettuato la pulizia lungo tutto il litorale e nelle marine - spiega l’assessore al turismo di Salve Francesco De Giorgi -. Ad oggi onestamente non possiamo sbilanciarci sul numero di turisti che verranno da noi perché tutto dipenderà dal meteo che è un po’ incerto. Comunque, le attività ricettive e i ristoranti sono aperti, in attesa del periodo estivo di alta stagione». D’estate a Salve e nelle marine di Pescoluse, Posto Vecchio e Torre Pali e Lido Marini (in parte), arrivano decine di migliaia di persone.

A Melendugno

A Melendugno tutte le spiagge sono libere e fruibili mentre restano sempre in piedi i nodi sui divieti di balneazione e di navigazione lungo la fascia che comprende le falesie. «I nostri arenili sono tutti abbastanza puliti grazie ad interventi periodici - spiega il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino -. Anche i gestori degli stabilimenti, per quanto riguarda il tratto di loro competenza, si stanno già muovendo e molti l’hanno già fatto. Noi stiamo effettuando una ripulitura delle spiagge e delle strade delle nostre marine che brillano e lo fanno tutto l’anno non soltanto per il periodo estivo. Tutto sarà aperto soprattutto a San Foca e anche a Torre dell’Orso. Mentre riguardo l’area archeologica di Roca Vecchia sicuramente ci organizzeremo per la piena fruizione da metà aprile in poi: Pasqua purtroppo è troppo vicina quest’anno. Le spiagge sono pienamente fruibili e non coinvolte dall’ordinanza della Capitaneria. Sul fronte ricettività, aperta la maggior parte delle strutture, i ristoranti al lavoro sempre e molte attività sono rimaste aperte anche nel periodo invernale garantendo l’accoglienza ogni sabato e domenica. Per quanto riguarda i divieti di balneazione, avrò un nuovo confronto con la Capitaneria nei prossimi giorni. La situazione è particolare: tolte le spiagge che non sono coinvolte, la parte critica è quella riguardante le falesie a picco sul mare dove in passato abbiamo avuto dei problemi».