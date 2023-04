Ci sarà sicuramente Gabriel Strefezza nella formazione titolare con la quale il Lecce affronterà l’Udinese, nel match casalingo in programma domani sera, alle ore 18.30, allo stadio Via del Mare. L’apporto dell’esterno d’attacco italo-brasiliano è fondamentale per la squadra di Baroni: oltre a segnare, infatti, il numero 27 è abile anche nell’ultimo passaggio. Non a caso Strefezza oè ad oggi il miglior realizzatore del Lecce con 7 reti ed in più, nel corso del campionato, ha fornito anche due assist vincenti per i compagni di squadra. Dopo l’impiego part-time di domenica scorsa nella gara con il Milan, domani Strefezza sicuramente tornerà a far parte dell’undici di partenza, con buona pace di Lameck Banda, destinato ad accomodarsi in panchina. Qualche dubbio permane ancora sul centravanti titolare: sarà riconfermato Ceesay, reduce da una prestazione deludente a San Siro, oppure Baroni rilancerà dal primo minuto l’ex milanista Colombo, a digiuno di gol dalla gara con la Lazio dello scorso gennaio? Per il resto, si profila la conferma in blocco dei protagonisti delle ultime due uscite ufficiali, quindi con Falcone in porta, linea difensiva composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo, quindi Blin, Hjulmand e Oudin a centrocampo. La squadra stamattina effettuerà la rifinitura sul manto erboso dello stadio Via del Mare.

I biglietti di Juventus-Lecce



Nel frattempo, sono già in vendita i biglietti del settore ospiti validi per la gara Juventus-Lecce di mercoledì 3 maggio, alle ore 18, all’Allianz Stadium. La capienza del settore riservato alla tifoseria ospite è di 1.016 posti nel primo anello e altri 1.083 al secondo anello per un totale di 2.099 posti (la vendita del 2° anello partirà ad esaurimento del 1° anello). Il prezzo del biglietto è di 32 euro più le commissioni. I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati - per il momento - soltanto dai sottoscrittori di tessera di fidelizzazione dell’USLecce, esclusivamente sul sito web della Juventus. Ciò per evitare che i tifosi bianconeri sprovvisti di tagliando (lo Stadium è sold out) si riversino nel settore ospiti. C’è da credere comunque che già da oggi, al massimo domani, verrà avviata la vendita libera.