Lecce, salta l'ingaggio di Maksimovic. Il difensore: "Ho necessità di tornare a casa"

Un messaggio nel cuore della notte per comunicare l'ìnatteso dietrofront: "Mi spiace, per problemi familiari sono costretto a rinunciare al trasferimento al Lecce. Ho necessità di tornare a giocare nella mia terra". Questo il succo del mesaggio inviato da Nikola Maksimovic ai dirigenti del Lecce che, da giorni, avevano raggiunto l'accordo con il calciatore e con la società di appartenenza, il Genoa, per il passaggio in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto.

La strategia del club leccese

La decisione di Maksimovic ha colto di sorpresa Corvino e Trinchera che in attesa di annunciare l'arrivo del difensore del Genoa stavano setacciando il mercato al fine di completare il reparto dei centrali difensivi con un altro elemento di valore. A questo punto, i dirigenti leccesi dovranno raddoppiare gli sforzi per portare alla corte di Marco Baroni due difensori centrali di sicuro affidamento. La caccia è già partita.