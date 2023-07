Calciomercato Lecce, tutto gira attorno a Hjulmand (che piace alla Fiorentina). E Corvino segue Ramadani. Il punto

Il Lecce è consapevole di poter perdere Morten Hjulmand e per questo ha attivato da tempo i propri radar alla ricerca di un suo sostituto, magari con caratteristiche leggermente diverse. In queste ore si parla tanto di Ylber Latif Ramadani, centrocampista albanese di 27 anni, in forza all'Aberdeen. Un centrocampista che pare occupi solo la posizione più centrale della mediana. Con la squadra scozzese, sempre titolare, nella passata stagione ha giocato 32 partite segnando 1 gol e fornendo 2 assist. Ramadani fa parte in pianta stabile pure della nazionale albanese con la quale ha giocato anche tre partite di qualificazione ai prossimi Europei. Pare che il Lecce abbia messo gli occhi su questo centrocampista di provata esperienza. L'anno scorso con l'Aberdeen ci fu l'approccio per Ferguson che alla fine andò al Bologna. Se Ramadani è un obbiettivo vero del Lecce si spera che questa volta le strade fra il club leccese e quello scozzese non si dividano all'ultimo momento. Ramadani potrebbe essere quindi l'alternativa a Hjulmand, il quale potrebbe salutare i propri compagni di squadra senza mettere piede in ritiro. L'anno scorso il Lecce era già a Folgaria e poche ore prima della partenza per il Trentino aveva salutato il bomber Massimo Coda spesso, nella stagione conclusa poco più di un mese fa, rimpianto dalla tifoseria giallorossa. Era il 30 giugno quando dal club di Via Colonnello Costadura fu comunicata la cessione di Coda al Genoa. Qualche giorno prima aveva salutato l'ex capitano, Fabio Lucioni, ceduto in prestito al Frosinone e pochi giorni fa a titolo definitivo al Palermo.

In ritiro

Tra i tifosi del Lecce la domanda è questa: Hjulmand partirà per il ritiro? Da lunedì scatterà il raduno in sede, ma Hjulmand non ci sarà.

Il calciatore danese ha usufruito di qualche giorno in più di vacanza avendo allungato la stagione con la propria nazionale. Così come Helgason, Gendrey e Maleh. Dunque il capitano è atteso in gruppo direttamente il 16 luglio prossimo. Si vedrà se direttamente a Folgaria oppure rientrerà qualche ora prima a Lecce e poi si imbarcherà insieme ai propri compagni di squadra. Poco importa questo. Hjulmand potrebbe non iniziare il ritiro con il Lecce. Il giocatore danese è sotto osservazione. Anzi, il periodo di esplorazione è finito da un po'. La vetrina della Serie A ha consacrato il calciatore che Corvino aveva pescato nella Bundesliga austriaca, in una squadra, l'Admira Wacker, che non navigava in buone acque nel campionato austriaco. La Fiorentina sembra essere la società che non ha attenuato il proprio interesse per il capitano del Lecce. I rapporti tra il club giallorosso e quello viola sembrano essere tornati sereni dopo il ritorno di Corvino nel Salento. A gennaio il passaggio di Maleh al Lecce. Per Hjulmand, direzione Firenze, si vedrà.