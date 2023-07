Mercato, il Lecce mette nel mirino Fabbian dell'Inter: trattativa avviata con i nerazzurri

Ha 20 anni, è nato a Camposampiero, in Veneto, ed è uno dei talenti sbocciati nell’ultimo campionato di serie B. Il suo cartellino però appartiene all’Inter ed è con i dirigenti nerazzurri che da giorni ormai Pantaleoe Stefanohanno avviato una trattativa per il trasferimento alIl calciatore in questione è Giovanni, mezz’ala dotata di grande fisico e col vizio del gol, prodotto del settore giovanile dell’con cui ha vinto lo scudetto Primavera nella stagione sportiva 2021-2022 mettendosi in luce al punto da attirare le attenzioni di molti club della cadetteria. A spuntarla, la scorsa estate, tra tanta pretendenti è stata la, una scelta premiata dal campo alla luce dell’ottimo campionato disputato dal giovane calciatore patavino sotto la guida sapiente di Pippo, cui Corvino ha chiesto informazioni non più tardi di venti giorni fa nel corso di un incontro del tutto casuale avvenuto nella sala imbarchi dell’aeroporto di Bologna. Al primo anno tra i cadetti, Fabbian ha collezionato 36 presenze per un totale di 2.838 minuti giocati, 8 reti e 1 assist in campionato, oltre a 1 presenza in Coppa Italia, sempre da titolare. In precedenza, con la Primavera dell’Inter, aveva giocato anche 7 gare in Youth League condite da 1 rete e 1 assist. Numeri interessanti per un giovane ventenne.La trattativa al momento vive una fase di stallo dopo un primo rifiuto dell’Inter di accettare la proposta del Lecce. Il club di via Colonnello Costadura spera di ottenere il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto (e controriscatto a favore dei nerazzurri).invece per ora non si smuovono dall’ipotesi di prestito secco. Se ne riparlerà la prossima settimana anche se, va detto, sul calciatore interista hanno fissato il mirino anche altri club di serie A e serie B.Ieri intanto dallaè rimbalzata la notizia del possibile ritorno in Italia di Ianis, figlio del fuoriclasse Gheorghe, con un passaggio veloce e quasi impalpabile nelladei Della Valle. Giocatore d’attacco, in grado di agire come esterno alto su entrambe le fasce, il giovane Hagi oggi ha 24 anni e gioca nel Glasgow Rangers, in Scozia. L’accostamento al Lecce però fa a pugni con le notizie riportate dalla stampa internazionale nel 2018, quando Hagi lasciò Firenze per tornare in Patria. “Il direttore sportivo Corvino fa e disfa la Fiorentina - disse ai cronisti il più famoso degli Hagi, Gheorghe -. È peggio che in Romania, quando c’era la dittatura e giocavo nella Steaua! La Fiorentina ha un budget di 100 milioni ed è 11° con Pioli. Pantaleo, ti saluto dalla Romania, ma hai perso un grande giocatore”. A meno che nel frattempo non ci sia stato un riavvicinamento, questa appare una trattativa improponibile.Nel frattempo, uno dei calciatori svincolati della stagione appena terminata ha scelto Instagram per salutare ufficialmente il Lecce e i suoi tifosi. Si tratta di Alessandro, il cui contratto è scaduto venerdì scorso dopo due stagioni ricche di successi, prima la promozione in serie A e poi la salvezza. “Ci tenevo moltissimo a salutare e ringraziare tutti per questi due anni meravigliosi. Partendo dal Presidente Saverio Sticchi Damiani, ai Direttori, al Mister, al suo staff, ai fisioterapisti, ai magazzinieri, a tutte le persone che lavorano per la Società - ha scritto il difensore laziale -. Grazie anche a tutti i tifosi per esserci stati sempre vicini, in casa ed in trasferta. Insieme abbiamo raggiunto 2 obiettivi che potevano essere impensabili all’inizio dei rispettivi Campionati. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma spero di poter trovare i valori che ho trovato qui con Voi”. Come detto, nei giorni scorsi, Tuia non avrà grandi problemi a trovare una valida sistemazione per i prossimi anni. Chapeau.