D'Aversa: «Lecce, ho una voglia matta di ricominciare. Tifo e progetto, così andremo lontano». Corvino: «È un nuovo ciclo»

È il giorno di Roberto D'Aversa. L'allenatore è stato presentato al Via del Mare come nuovo tecnico del Lecce. Entusiasmo, voglia e progetto le tre parole chiave che sono emerse nel corso della conferenza stampa. «Si apre un nuovo ciclo - ha detto aprendo le danze il presidente, Saverio Sticchi Damiani -, che ci ha visto prolungare il rapporto con la nostra area tecnica, con Corvino e Trinchera, e D'Aversa allenatore. È un uomo da Lecce, lo conoscevo già da tempo. Il Lecce ha una caratteristica: cerchiamo di dare tutto il supporto possibile ai nostri tecnici. Il mister arriva in una piazza meravigliosa, in una città che conosce bene, in una società in grande espansione. Il mio benvenuto a lui, al suo staff, sono sicuro che scriveranno una pagina bella della storia di questo club».

Corvino: «Ciclo che ricomincia»

Lo stesso concetto, il ciclo che ricomincia, spiegato da Pantaleo Corvino. «Si apre un altro ciclo.

Baroni? Si è convenuto di chiudere il rapporto, dopo considerazioni fatte da entrambe le parti. Grazie a mister Baroni. Abbiamo costruito un modello vincente. Per questo ho cercato di individuare la persona giusta, al posto giusto, che condivida quel tipo di modello che abbiamo messo come linea guida, magari con qualche variante. Conosco D'Aversa da oltre vent'anni, ha fatto bene da allenatore. Ha portato il Parma dalla C alla A, poi è chiaro che qualche volta ci sta una sconfitta. Quando ci siamo parlati, abbiamo condiviso tutto. E' l'uomo giusto per dare continuità al nostro percorso. Le imprese di questi due anni fanno parte del passato, pensarci vuol dire aver individuato il modello giusto. Dobbiamo dimenticare l'obiettivo raggiunto, ma non possiamo dimenticare il percorso».

D'Aversa: «Ho una voglia matta di ricominciare»

D'Aversa parla con entusiasmo, annuncia che partirà del 4-3-3. Aveva una voglia matta di tornare in panchina. E strizza l'occhio al tifo leccese. «Sono qui con grande entusiasmo. Conosco il presidente e il direttore da diverso tempo, quando ho ricevuto la chiamata non ho avuto esitazioni. Sono contento di poter rappresentare un club serio, mi fa stare sereno il poter lavorare con un direttore sportivo come Pantaleo Corvino, il suo percorso parla per lui. Per un allenatore lavorare in un ambiente così, è importante», le prime parole. Sul modulo: «Partiremo con il 4-3-3, con qualche possibile variante, penso ad esempio al vertice basso». Viene da un anno sabbatico, ma è pronto. «Sono molto legato a questo territorio (ha giocato a Casarano e Gallipoli, ndr), ho tanta voglia. Sono stato fermo un anno e mezzo, potete immaginare quanta voglia abbia». La linea è tracciata: «Abbiamo parlato con il direttore sull'idea di fondo della rosa che sarà. La squadra ha raggiunto degli obiettivi importanti, l'anno successivo bisogna avere la stessa fame. Avere un pubblico così numeroso e caldo è importante, soprattutto nei momenti di difficoltà che possono capitare durante un campionato»