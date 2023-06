Sono ore decisive per il ritorno nel Salento di Marin Pongracic. Lecce e Wolfsburg, club di appartenenza del 25enne difensore centrale croato, nella giornata di ieri hanno raggiunto un accordo di massimo per il trasferimento del calciatore al club salentino. A differenza della scorsa estate, questa volta però a titolo definitivo per una cifra di circa 2 milioni di euro. Restano da definire soltanto alcuni dettagli relativi ai bonus che saranno inseriti nel contratto dopodiché si potrà procedere con le firme dei documenti.

Va detto che è stato lo stesso Pongracic a spingere per il suo ritorno al Lecce. Mosso dalla voglia di riscattare una seconda parte di stagione per lui decisamente sfortuna, nella quale è stato costretto a restare fermo ai box a causa di un infortunio alla caviglia rimediato in occasione della gara amichevole conttro l’Udinese, il calciatore croato una volta terminato il campionato ha chiesto ai dirigenti del Lecce di poter avere una seconda chance con la maglia giallorossa. È stata questa la molla che ha spinto il club del presidente Saverio Sticchi Damiani ad intavolare una nuova trattativa con i tedeschi del Wolfsburg che, a questo punto, sembra essere arrivata ad una svolta.

Sempre in giornata il Lecce potrebbe annunciare una partenza. Quella di Thorir Helgason, 22 anni, centrocampista della nazionale islandese, arrivato in Italia nell’estate del 2021 dall’Hafnarfjördur. Helgason sarà ceduto all’Aalborg, società del massimo campionato danese, con la formula del prestito con opzione per il riscatto a favore dei danesi e controriscatto per i salentini. Nell’ultima stagione in serie A Helgason ha collezionato 12 presenze mentre in quella precedente aveva giocato 25 partite e realizzato 1 gol e 1 assist nel campionato di serie B.

La prossima settimana intanto nella sede del Lecce, in via Colonnello Costadura, sarà organizzato un summit tecnico al quale prenderanno parte il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino, il direttore sportivo Stefano Trinchera e mister Roberto D’Aversa. Nell’occasione verranno individuati anche i calciatori della Primavera campione d’Italia che il tecnico abruzzese porterà nel ritiro di Folgaria al fine di approfondirne la conoscenza diretta, dopo averli visti all’opera in più occasioni davanti alla tv. I nomi più gettonati al momento sembrano essere quelli di Dorgu, Hasic, Burnete, Berisha, Samek e Corfitzen.

Il vivaio giallorosso

Sarà ancora Gennaro Delvecchio, 45 anni, barlettano, il responsabile del settore giovanile del Lecce. L’ex centrocampista giallorosso la prossima settimana rinnoverà il contratto (in scadenza proprio oggi) per un’altra stagione, quindi fino al 30 giugno 2024. Delvecchio seguirà da vicino la stagione delle squadre che vanno dall’Under 17 in giù mentre Pantaleo Corvino si occuperà in prima persona dell’Under 18 di mister Schipa oltre che della Primavera campione d’Italia del tecnico Coppitelli. Il quartier generale del settore giovanile del Lecce continuerà ad essere il Kick-Off di Cavallino mentre il Deghi Sport Center di San Pietro in Lama, in questi giorni oggetto di lavori di ammordernamento, continuerà ad ospitare la Primavera.