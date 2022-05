Lecce, Corvino e Trinchera a caccia del sostituto di Gabriel: tra i papabili c'è anche Sirigu

Il primo tassello della stagione sportiva 2022-2023 è stato inserito nel mosaico giallorosso. Il direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, raccoglie i frutti del lavoro prodotto in circa 18 mesi di lavoro e prolunga il contratto con il Lecce fino al 30 giugno 2025. Due anni in più rispetto al precedente accordo sottoscritto nell’agosto del 2020, all’indomani della retrocessione in serie B.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati