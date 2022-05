Il brasiliano Gabriel al passo d'addio: il Torino è pronto a metterlo sotto contratto

A quattro giorni dalla vittoria del campionato di serie B, in casa del Lecce si profila già il primo addio. Il portiere Vasconcelos Gabriel infatti sarebbe ad un passo dalla firma del contratto con il Torino del presidente Urbano Cairo. Come è noto, Gabriel è in scadenza di contratto e di conseguenza - già dallo scorso gennaio - era libero di sottoscrivere un nuovo contratto.

A differenza dei compagni di squadra Massimo Coda e Fabio Lucioni infatti nel corso della stagione Gabriel aveva scelto di non trattare il rinnovo del contratto con il Lecce rimandando ogni discorso alla fine della stagione. Nel frattempo il portiere avrebbe trovato l'intesa per il trasferimento al Torino continuando però ad impegnarsi al massimo in allenamento e poi anche in partita per il raggiungimento dell'agognata promozione in serie A, traguardo raggiunto venerdì 6 maggio. Ecco perché con Gabriel sarà un addio dolce, senza alcun rancore.