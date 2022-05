Il Lecce si gode il tesoretto dei 19 calciatori di proprietà. Hjulmand e Strefezza sono i pezzi pregiati

Quante volte, nel corso degli ultimi due anni, dal ritorno a “casa” di Pantaleo Corvino, si è sentito parlare di patrimonializzazione? Tantissime volte. All’indomani dell’amara retrocessione in serie B nell’agosto del 2020, il Lecce aveva affidato la gestione dell’area tecnica all’esperto manager di Vernole fissando due obiettivi in uno: raggiungere la promozione in serie A con l’apporto di un gruppo di calciatori con un’età media...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati