Tennis femminile, Copertino all'esordio nel campionato A2: è l'unica squadra pugliese

Solo poche ore separano le ragazze del Circolo Tennis Apem Copertino dall’esordio nel campionato nazionale di Serie A2 2023. Prima squadra femminile nella storia del tennis salentino ad approdare nella massima serie, l’Apem unCopertino sarà anche l’unica a rappresentare la Puglia nel campionato di A2 in questa stagione. Sono 14 le formazioni ai nastri di partenza, divise in due gruppi. Le prime classificate di ogni girone potranno accedere ai play off per la promozione in A1; le ultime retrocederanno direttamente in B1, mentre le penultime si sfideranno nei play out per la permanenza in A2. A sfidare l’Apem Copertino Sara Assicurazioni, nel Gruppo 1, saranno TC Cagliari, TC Lumezzane, TC Genova 1983, CT Bologna, CUS Catania e Tennis Beinasco. Sarà proprio quest’ultima la prima avversaria delle salentine, che potranno schierare in campo Linda Cagnazzo, Martina Zecca, Gaia Manca e Serena Mangialardo, tutte ragazze cresciute sui campi di via Grottella sotto la guida del Tecnico Nazionale Francesco Manca.

A completare l’organico ci saranno, come lo scorso anno, la rumena ex numero 209 delle classifiche mondiali Andreea Rosca, l’italo-svizzera Sebastianna Scilipoti numero 580, e la ceca Sara Bejlek, giovane promessa del tennis mondiale che vanta già varie partecipazioni ai tornei del Grand Slam. «Girone di ferro ed esordio impegnativo, contro un circolo che è stato campione d’Italia nel 2018 e che sa già come affrontare questo tipo di competizioni – ha commentato il team manager del Copertino Paolo Calasso -.

Noi siamo alla nostra prima esperienza in serie A, ma dobbiamo affrontare ogni incontro dando il massimo e senza sentirci inferiori alle nostre avversarie. Siamo consci del fatto che la serie A2 sia un campionato durissimo, ma se ci troviamo qui è perché lo abbiamo meritato sul campo. Siamo partiti 10 anni fa dalla serie D – ha concluso Calasso - e oggi competiamo contro i club più importanti e blasonati d’Italia; questo ci deve rendere orgogliosi e deve darci la carica per affrontare qualsiasi impegno a testa alta».

L’incontro Apem Copertino Sara Assicurazioni – Tennis Beinasco si disputerà sui campi del Salento Tennis Center di Lecce, domani, domenica 8 ottobre alle 10.